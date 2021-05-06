Согласно рейтингу, в Украине есть 8 миллиардеров. Еще двое богачей из первой десятки немножко "не дотягивают" до миллиарда.

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Список самых богатых украинцев

Ринат Ахметов ("Метинвест", ДТЭК) – 7,6 миллиарда долларов.

Виктор Пинчук ("Интерпайп") – 2,5 миллиарда;

Константин Жеваго (Ferrexpo) - 2,4 миллиарда;

Игорь Коломойский ("Укрнафта") – 1,8 миллиарда;

Геннадий Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 миллиарда;

Александр и Галина Гереги ("Эпицентр") – 1,7 миллиарда;

Петр Порошенко (Roshen) - 1,4 миллиарда;

Вадим Новинский (Метинвест) – 1,4 миллиарда;

Александр Ярославский (DCH) - 820 миллионов;

Юрий Косюк (МХП) – 780 миллионов.

Как менялись состояния богачей

По сравнению с рейтингом прошлого года, Порошенко и Гереги выпали из первой пятерки, хотя их доходы выросли. Порошенко, согласно оценкам, за год разбогател на 0,2 миллиарда долларов, а Гереги – на 0,4 миллиарда.

Жеваго поднялся на третью строчку с седьмой, ведь его состояние выросло на 1,3 миллиарда долларов.

Коломойский "перескочил" с восьмого на четвертое, потому что разбогател на 0,8 миллиарда долларов.

В журнале отметили, что 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свои ресурсы. Состояние первой сотни выросло на 42% – до 44,5 миллиарда долларов.

Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до 125 миллионов,

– отметили в Forbes.

Новички в рейтинге

За год список обновился на 21%. В него впервые попали 14 участников, а 7 – вернулись. Среди новичков больше всего представителей IT и энергетики.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук тоже попал в рейтинг, он занял 12 место. Его состояние журнал оценил в 620 миллионов долларов.