Свет в домах будет зависеть от Ахметова, – юрист сказала, чем грозит скупка облэнерго

Компания Рината Ахметова готовится купить около 5 облэнерго. Покупка этих компаний поможет олигарху стать монополистом на рынке электроэнергии в Украине.

Чем это может угрожать украинцам, рассказала в эфире 24 канала юрист и основатель "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Как она объясняет, сегодня в собственности Ахметова 7 облэнерго, большая часть из них – самые большие в Украине.

К теме Выбор между плохим и очень плохим, – эксперт об импорте электроэнергии из России

Благодаря этому под его контролем распределяется 42% электричества страны. В то же время с покупкой еще 5 облэнерго, в ближайших планах, у олигарха будет 70% рынка распределения электричества. Доля не приобретенных Ахметовым облэнерго страны составит всего до 30%.

Для Украины это чревато монополизацией нового рынка электроэнергии, от которого украинцы ждут, напротив, демонополизации. Кроме того, жизнедеятельность всей страны будет зависеть от одного человека.

Именно Ринат Ахметов будет решать, будут ли работать больницы, детские сады, школы. Будет ли свет в наших домах или будет работать промышленность. Агия Загребельская Основательница "Лиги антитраста"

Чем грозит для Украины покупка Ахметовым облэнерго: смотрите видео

Ахметов приобрел виллу в Швейцарии