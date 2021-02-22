Простой ежедневный поход в магазин часто соблазняет нас к ненужным и импульсивных покупкам. Все что нужно для того, чтобы научиться сдержать собственные покупательские импульсы - прибегнуть к нескольким простым шагам.

1. Всегда составляете список

Следуя любыми покупками всегда составляйте список того, что вам в итоге понадобится, однако не является крайне необходимо сейчас, таким образом вам удастся избежать импульсивных покупок. Ведь у вас не будет возникать необходимости для незапланированных походов в магазин. К примеру, вы можете вносить в список средства для уборки, которых осталось совсем немного, или же продукты, что через несколько дней тоже закончатся. Таким образом когда у вас закончится молоко, которое вы ежедневно добавляете в кофе вы не будете вынуждены поспешно идти в супермаркет, где вполне вероятно рискуете купить что-то не нужно.

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2. Составляйте меню на день

Попробуйте составить план питания на неделю, и исходя из него сформируйте список продуктов для ближайшего похода в магазин. Любой, на пути к избеганию от импульсивных покупок, должен быть готовым к тому, что сначала не всегда получится просчитать все приемы пищи, однако не стоит переживать сразу по этому поводу, потому что это только вопрос времени и привычки.

Для того чтобы лучше просчитать необходимые продукты для вашего недельного меню питания, а поход в магазин, что бы был продуктивным можно следовать следующим пунктам:

заняться поиском рецептов которые вам будут вкусные,

написать детальное меню, учитывая перекусы и несколько приемов пищи,

составить список исходя из блюд которые вы хотели приготовить в ближайшее время,

проанализировать заранее где будет выгоднее купить свежие овощи, молочные продукты и так далее,

ходить за покупками, четко следуя списку.

3. Попросите помощи

Довольно часто нам нужно совсем немного какого-то ингредиента для определенного блюда. К примеру, вы решили сделать выпечку для рецепта которой вам понадобится 100 граммов меда, но целесообразно ли будет покупать целую банку в магазине, если он потом будет стоять без дела, пока не закончится срок годности? Конечно нет, к тому же в таком случае вы будете вероятно подвержены достаточно импульсивных покупок в данный момент.

Похожая ситуация может постичь вас во время ремонта, когда вам понадобится другая модель отвертки, что бы завершить последние штрихи небольшого ремонта, однако покупать новую вещь для решения конкретной маленькой задачи также не целесообразно. Именно в таких моментах нам могут помочь наши соседи, друзья, или родители у которых мы сможем одолжить необходимую вещь, или ингредиент которого нет на нашей кухне, избежав при этом напрасных расходов.

4. Научитесь различать "необходимость" и "желание"

Вы должны четко анализировать каждую покупку, ставя перед собою вопрос "Я просто хочу эту вещь или она мне действительно необходима?". Разграничение желаний и необходимости – жизненно важная часть успеха в личных финансах. Главная ловушка заключается в том, чтобы осознавать, что ваш ум восхваляет "желание" в категории "необходимость".

Если вы не будете осторожны, то вполне вероятно, что начнете верить в то, что вам "нужные" вещи, которые на самом деле "ненужные" и со временем будете придумать отговорки чаще, а убедить себя в необходимости конкретной вещи будет все проще. Ведь современный мир достаточно хорошо умеет убеждать каждого из нас в том, что любая вещь нам жизненно необходима в современных реалиях.

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5. Составляйте список перед походом в любой магазин

Мы уже говорили о необходимости списка покупок перед походом за продуктами, который стоит составлять на основе недельного меню. Та же самая стратегия является действенной и при походе в любой магазин. Например, перед походом в магазин одежды вы можете проанализировать ваш гардероб, четко поняв, что вам действительно необходимо сейчас.

Чтобы не потратить зря время и в конце концов ничего так и не приобретя, список покупок будет также очень кстати и в этой ситуации. Ведь, если вы не знаете четко, что вам нужно приобрести, то, возможно, вообще нет смысла идти на шопинг.

6. Удалите информацию с интернет сайтов

Удалите номера кредитных карточек с сайтов с онлайн-покупками, а также закладки на эти сайты. Всем известно, что в большинстве случаев онлайн шопинг – это об импульсивных покупках. Так, зайдя на подобный сайт вы в один клик можете потратить деньги на какую-то безделушку, которая не всегда вам нужна. Поэтому, прибегнув к такому простому шагу, вы сможете обезопасить себя от бесполезных затрат.

7. Не заходите в магазины на заправках

Если вам нужно заправить машину горючим и есть возможность рассчитаться не заходя внутрь, то воспользуйтесь ею, на это есть ряд причин:

Обычно цены на заправке выше, чем в некоторых магазинах и покупая там что-то без срочной необходимости вы можете потратить лишнее. Опять же велика вероятность импульсивной покупки. Во время того, как вы зашли внутрь вы можно почувствовать насыщенный аромат кофе, или же почувствовать запах только что испеченного выпечки, моментально пожелав купить что-нибудь вкусненькое.

8. Ходите за покупками самостоятельно

Многие из нас любят пойти на шопинг с подругой, превращая обычное дело в процесс общения. Для некоторых походы в книжный, или в магазин электроники является частью досуга и в определенной степени развлечением. Проблемой в таком досуге является то, что вы можете потратить кучу денег, приобретя вовсе не нужные вещи. Вас может, к примеру, соблазнить пример подруги и вы на подсознательном уровне не желая выделяться можете приобрести лишнего. Поэтому хорошим шагом будет найти другие варианты для совместного досуга, которое помогут избежать ненужных расходов.

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9. Избегайте хобби связанных с большими затратами

Некоторые хобби, к примеру, как гольф вынуждают нас к постоянным тратам таким, как покупка нового инвентаря, постоянное обновление формы, плата большого членского взноса. В то время как много хобби, не нуждаются в этом. Занимаясь геокэшингом, вы не столкнетесь с никакими регулярными расходами, кроме первого приобретения устройства GPS, которое, вероятно, уже установлено на вашем смартфоне. Даже такое хобби, как чтение книг, на самом деле не требует расходов, если вы будете брать книги в библиотеке своего города. Если вы проводите свободное время, занимаясь хобби, которое не требует покупок, вы избежите ненужных расходов.

10. Всегда имейте в кладовке консервированные полуфабрикаты

Составляя меню на неделю вы всегда можете забыть приобрести какой-то ингредиент, однако, имея консервированные заготовки, возможно, вам удастся его заменить. К примеру, вы решили готовить пасту, однако забыли приобрести помидоры, или они просто закончились в магазине. Поэтому вы можете воспользоваться консервированной томатной пастой и не ехать только ради одних помидоров в магазин. Так вы можете запастись подобными продуктами, которые всегда вас подстрахуют, исходя из ваших вкусовых предпочтений.

11. Оставляйте кошелек дома без необходимости

Если идя по делам у вас не предусмотрено никаких запланированных покупок, то уместным будет взять с собой только небольшую сумму, скажем на проезд. Таким образом вы избежите непредвиденных покупок, а поход в любой магазин окажется бесполезным, ведь у вас не будет достаточно денег, чтобы оплатить покупку.

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