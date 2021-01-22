"Сбербанк" хочет взыскать с Укрзализныци более 60 миллионов долларов: в чем дело
Из-за долгов Донецкой железной дороги "Сбербанк" хочет взыскать с Укрзализныци более 60 миллионов долларов. Восточный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляцию на это решение.
Укрзализныця отвечает за долги Донецкой железной дороги
Ранее Хозяйственный суд Донецкой области решил заменить ответчика по делу о взыскании 56,1 миллиона долларов задолженности и 149 миллионов гривен пени по кредитным договорам. Об этом напоминает Finbalance.
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Вместо ГП "Донецкая железная дорога" ответственность за долг переложили на Укрзализныцю. А Восточный апелляционный хозяйственный суд 19 января решил не удовлетворять апелляцию на это решение.
Что этому предшествовало
- 10 декабря Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу Укрзализныци на решения судов, которыми компанию признали правопреемницей Донецкой железной дороги и должником в исполнительном производстве.
- А Хозяйственный суд Киева 22 декабря открыл производство по иску "Сбербанка" к Укрзализныце о взыскании 17,25 миллиона долларов задолженности за период с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года и неуплаченных процентов за пользование кредитной линией.
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