Из-за долгов Донецкой железной дороги "Сбербанк" хочет взыскать с Укрзализныци более 60 миллионов долларов. Восточный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляцию на это решение.

Укрзализныця отвечает за долги Донецкой железной дороги

Ранее Хозяйственный суд Донецкой области решил заменить ответчика по делу о взыскании 56,1 миллиона долларов задолженности и 149 миллионов гривен пени по кредитным договорам. Об этом напоминает Finbalance.

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Вместо ГП "Донецкая железная дорога" ответственность за долг переложили на Укрзализныцю. А Восточный апелляционный хозяйственный суд 19 января решил не удовлетворять апелляцию на это решение.

Что этому предшествовало