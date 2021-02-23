Сведения о доходах – просто и удобно: налоговая запустила новый онлайн-сервис
Государственная налоговая служба Украины запустила новый онлайн-сервис для упрощения системы общения граждан с органами власти и частными организациями. С помощью новой платформы пользователь может получать сведения с ГНС не обращаясь в отделения.
Источник:Государственная налоговая служба Украины
Новый онлайн-сервис налоговой
В своем сообщении пресс-служба налоговой отметила, что в настоящее время все еще продолжается трансформация структуры. Именно поэтому новый электронный сервис ввели для упрощения и удобства общения налоговой с:
- гражданами,
- органами государственной власти,
- органами местного самоуправления,
- банками,
- другими учреждениями и организациями ГНС.
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Получение сведений из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ДПС,
– отмечается в обращении налоговой.
Как работает сервис
- Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ведомства, является аналогом документа, выданного органом, который контролирует в бумажной форме.
- Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.
- В рамках нового онлайн-сервиса пользователь может получить информацию о своих доходах за период, начиная с первого квартала 1998 года за любые пять лет, по квартально.
Другие услуги налоговой
На официальном сайте Государственной налоговой службы Украины размещены и другие "полезные" функции, которыми могут воспользоваться украинцы.
- Электронный кабинет – в данном разделе пользователь может просмотреть налоговый календарь, состояние расчетов с бюджетом, учетные данные, осуществить поиск информации из реестров ГНС и тому подобное.
- Информация с реестров – для просмотра данных о постановке на учет плательщиков, реестр страхователей, информации о PPO, о книгах OPO, реестр лиц осуществляющих операции с товарами.
- Узнай больше о своем бизнес-партнере – с помощью раздела можно осуществить проверку потенциальных бизнес-партнеров по добросовестности уплаты налогов в бюджет.
- Общий информационно-справочный ресурс – доступны опции вопрос – ответ из Базы знаний, нормативные и информационные документы, ставки налогов и сборов, контакт-центр ГНС и тому подобное.
- Сервис "Пульс" ГНС – для предоставления информации о неправомерных действиях или бездействии (возможные коррупционные риски) должностных лиц ГНС и ее территориальных органов.
- Квалифицированный предоставитель электронных доверительных услуг – предоставление услуг электронной цифровой подписи.
- Электронна отчетность – пользователю доступны электронные сервисы СЕА НДС и СЕАРП СЕ, Перечень тестовых плательщиков с наборами тестовых ключей, Описание форматов структуры пакетов данных РРО, поступил в ГНС от Национального банка Украины и тому подобное.
- Данные Реестров волонтеров АТО – собрана информация о физических лицах – благотворителей.
- Декларирование граждан – налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.
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