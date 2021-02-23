Государственная налоговая служба Украины запустила новый онлайн-сервис для упрощения системы общения граждан с органами власти и частными организациями. С помощью новой платформы пользователь может получать сведения с ГНС не обращаясь в отделения.

Новый онлайн-сервис налоговой

В своем сообщении пресс-служба налоговой отметила, что в настоящее время все еще продолжается трансформация структуры. Именно поэтому новый электронный сервис ввели для упрощения и удобства общения налоговой с:

гражданами,

органами государственной власти,

органами местного самоуправления,

банками,

другими учреждениями и организациями ГНС.

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Получение сведений из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ДПС,

– отмечается в обращении налоговой.

Как работает сервис

Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ведомства, является аналогом документа, выданного органом, который контролирует в бумажной форме.

Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.

В рамках нового онлайн-сервиса пользователь может получить информацию о своих доходах за период, начиная с первого квартала 1998 года за любые пять лет, по квартально.

Другие услуги налоговой

На официальном сайте Государственной налоговой службы Украины размещены и другие "полезные" функции, которыми могут воспользоваться украинцы.

Электронный кабинет – в данном разделе пользователь может просмотреть налоговый календарь, состояние расчетов с бюджетом, учетные данные, осуществить поиск информации из реестров ГНС и тому подобное.

Информация с реестров – для просмотра данных о постановке на учет плательщиков, реестр страхователей, информации о PPO, о книгах OPO, реестр лиц осуществляющих операции с товарами.

Узнай больше о своем бизнес-партнере – с помощью раздела можно осуществить проверку потенциальных бизнес-партнеров по добросовестности уплаты налогов в бюджет.

Общий информационно-справочный ресурс – доступны опции вопрос – ответ из Базы знаний, нормативные и информационные документы, ставки налогов и сборов, контакт-центр ГНС и тому подобное.

Сервис "Пульс" ГНС – для предоставления информации о неправомерных действиях или бездействии (возможные коррупционные риски) должностных лиц ГНС и ее территориальных органов.

Квалифицированный предоставитель электронных доверительных услуг – предоставление услуг электронной цифровой подписи.

Электронна отчетность – пользователю доступны электронные сервисы СЕА НДС и СЕАРП СЕ, Перечень тестовых плательщиков с наборами тестовых ключей, Описание форматов структуры пакетов данных РРО, поступил в ГНС от Национального банка Украины и тому подобное.

Данные Реестров волонтеров АТО – собрана информация о физических лицах – благотворителей.

Декларирование граждан – налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.

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