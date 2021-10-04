Сколько потеряет украинская экономика в случае нового локдауна: в НБУ посчитали убытки
Источник:LB.uа
Экономика Украины может потерять от 0,4 до 0,6% роста ВВП, если введут новые ограничения карантина. В НБУ называют это существенными, но не критическими рисками.
Риски введения локдауна из-за новых штаммов коронавируса остаются. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
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От чего будут зависеть потери экономики
Шевченко рассказал, что влияние на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений, то есть насколько они будут строгими.
Потери – от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично,
– сказал чиновник.
Восстановили ли предприниматели докарантинные доходы
Треть малого бизнеса сейчас не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Однако 48% частично это удалось. Кроме того, 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели, а 7% даже увеличили доходы.
Могут ли в Украине снова ввести локдаун
- В Украине растет количество новых случаев заболеваемости коронавирусом.
- Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что сейчас необходимости вводить локдаун нет. Он говорит, что о красной зоне говорить пока рано.
- Ранее Ляшко прогнозировал, что карантин в Украине вполне может завершиться уже весной 2022 года. Однако для этого большинство украинцев должны вакцинироваться до Нового года.
- Глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан говорил, что Киев рискует оказаться в оранжевой зоне, но имеет шанс не пойти на локдаун.