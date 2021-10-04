Риски введения локдауна из-за новых штаммов коронавируса остаются. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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От чего будут зависеть потери экономики

Шевченко рассказал, что влияние на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений, то есть насколько они будут строгими.

Потери – от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично,
– сказал чиновник.

Восстановили ли предприниматели докарантинные доходы

Треть малого бизнеса сейчас не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Однако 48% частично это удалось. Кроме того, 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели, а 7% даже увеличили доходы.

Могут ли в Украине снова ввести локдаун

  • В Украине растет количество новых случаев заболеваемости коронавирусом.
  • Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что сейчас необходимости вводить локдаун нет. Он говорит, что о красной зоне говорить пока рано.
  • Ранее Ляшко прогнозировал, что карантин в Украине вполне может завершиться уже весной 2022 года. Однако для этого большинство украинцев должны вакцинироваться до Нового года.
  • Глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан говорил, что Киев рискует оказаться в оранжевой зоне, но имеет шанс не пойти на локдаун.