Риски введения локдауна из-за новых штаммов коронавируса остаются. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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От чего будут зависеть потери экономики

Шевченко рассказал, что влияние на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений, то есть насколько они будут строгими.

Потери – от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично,

– сказал чиновник.

Восстановили ли предприниматели докарантинные доходы

Треть малого бизнеса сейчас не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Однако 48% частично это удалось. Кроме того, 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели, а 7% даже увеличили доходы.

Могут ли в Украине снова ввести локдаун