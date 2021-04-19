Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что Украина в списке стран, которые могут получить помощь от МВФ для возобновления своей экономики после COVID-19. Однако, инициатива еще не утверждена.

Сколько может получить Украина

Предполагается, что Украина, как и другие страны-участницы получат 650 миллиардов долларов. По словам Сергея Марченко инициатива по предоставлению денежной помощи для восстановления экономики стран-участниц МВФ будет рассматриваться в июне. Именно тогда Совет МВФ примет решение и тогда уже будет больше деталей об аллокации этих средств.

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Есть инициатива, которая пока не утверждена Советом МВФ о выделении всем странам-участницам МВФ 650 миллиардов долларов,

– прокомментировал Марченко.