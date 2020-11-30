В Днепре продолжается спор между "Приватбанком" и компанией "Океанмаш", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Они судятся из-за одного из зданий главного офиса банка в городе.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 26 ноября поддержал иск "Океанмаша" о лишении банка права собственности на здание, сообщает "Приватбанк".

К слову Коломойский требует в суде изучить законность договора "Приватбанка" с детективами Kroll

Сам банк уверяет, что претензии компании незаконны. Поэтому он собирается подавать апелляцию на решение хозяйственного суда.

Подробнее об офисном здании

Ранее оно было в собственности "Океанмаша", но перешло "Приватбанку" еще до национализации – в августе 2016 года. Офисное здание было предметом ипотеки.

Через 3 месяца "Приватбанк" был национализирован. После этого и начались споры вокруг здания. Не только вокруг него – похожих дел десятки.

Позиция "Приватбанка"

Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу банка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации,

– заявили в"Привате".

В банке подчеркивают, что в этом офисном здании до карантина работали около 1,5 тысячи работников. Впрочем, судебные споры не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов.

"С марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут размещены в других офисах банка", – рассказали в "Приватбанке".