Деталі рішення суду
Північний апеляційний госпсуд залишив у силі рішення госпсуду Києва. Мовиться про задоволення позову державного "Ощадбанку" до "Сбербанку Росії" і його дочірнього українського банку.
До теми Законним власником "Сбербанку" в Україні є Ощадбанк, – Верховний Суд
Так, суд зобов'язав російський банк відмовитися від доменного імені sberbank.ua.
Рішенням суду також заборонено "Сбербанку" незаконно використовувати товарний знак "Сбербанк" за свідоцтвом України, власником якого є Ощадбанк. Крім того, зобов'язано ФОП Олєйнікова І.В. переделегуванти доменне імен'я sberbank.ua на користь "Ощадбанку",
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про справу "Ощадбанку" та "Сбербанку Росії"
- У січні 2016 року "Ощадбанк" заявив про те, що "Сбербанк Росії" незаконно використовує торговельну марку "Сбербанк". Це, наголошували у компанії, може вводити клієнтів в оману.
- У відповідь "Сбербанк Росії" подав позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та "Державного ощадного банку України". Російська компанія намагалась переконати суд у тому, що реєстрація "Ощадбанком" ТМ "Сбербанк" в Україні нібито порушила права "Сбербанку Росії".
- 27 листопада 2020 року Верховний суд України відхилив скаргу російського банку і заявив, що власником "Сбербанку" в Україні є "Ощадбанк".