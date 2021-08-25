Соответствующее решение принял канцлерский суд штата Делавэр. Там продолжат рассматривать дело по гражданскому иску "Приватбанка".

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Он касается взыскания убытков, спровоцированных бывшими владельцами, что привело к его национализации в декабре 2016 года. Ответчикам не удалось убедить суд, что дело должно рассматриваться в Украине.

В то же время суд удовлетворил их ходатайство о приостановлении производства в отдельной части. Решение будет действовать, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по сути.

Рассмотрели ходатайство "Приватбанка"

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и вынес приказ о сохранении активов – status quo order. Это означает, что бывшим владельцам запрещены любые действия с активами в США, совершенные за пределами обычной хозяйственной деятельности.

Справка. Судьи объяснили, что такое решение будет гарантировать истцу надлежащее обеспечение требований на сумму в более чем 600 миллионов долларов. Именно такое возмещение "Приватбанк" требует в рамках этого производства.

Как отреагировали в банке

В "Приватбанке" приветствовали решение, которым суд отклонил ходатайство о прекращении дела. Там ожидают установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела.

"Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов. Это приблизит дело к судебному заседанию по сути", – говорится в заявлении.

В США против Коломойского ввели санкции

В марте Коломойскому запретили въезжать в США из-за причастности к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты".

Как объяснили в Госдепе, основанием для введения санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.



Санкции США против Коломойского / Инфографика 24 канала