Суд снова перенес рассмотрение дела о национализации "Приватбанка": причина
Апелляционный суд 26 января должен был бы продолжить рассмотрение дела о законности национализации "ПриватБанка", но помешал COVID-19. Дело в том, что коронавирус подозревают в одного из адвокатов Коломойского.
Источник: "5 канал"
Планируется, что следующее заседание и рассмотрение этого дела состоится уже в феврале.
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Заметим, что в 2020 году рассмотрение этого дела возобновили, однако представители государства и "Приватбанка" просили его закрытия. Они ссылались на так называемый антиколомойський закон, который прямо запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам.
Дело Приватбанка: что известно
- Еще в 2016 году НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным. Владельцы наибольшего количества акций Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк.
- Кроме того, государство докапитализировало учреждение более чем на 155 миллиардов гривен. Однако затем экс-владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной.
- 15 октября 2019 года "Приватбанк" победил в Апелляционном суде Англии в деле против Коломойского и Боголюбова.
- В 2019 году правительство подготовило законопроект, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их экс-владельцам.
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