Апелляционный суд 26 января должен был бы продолжить рассмотрение дела о законности национализации "ПриватБанка", но помешал COVID-19. Дело в том, что коронавирус подозревают в одного из адвокатов Коломойского.

Источник: "5 канал" Планируется, что следующее заседание и рассмотрение этого дела состоится уже в феврале. Важно Движется в нужном русле, – Венедиктова о деле "Приватбанка" Заметим, что в 2020 году рассмотрение этого дела возобновили, однако представители государства и "Приватбанка" просили его закрытия. Они ссылались на так называемый антиколомойський закон, который прямо запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Дело Приватбанка: что известно Еще в 2016 году НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным. Владельцы наибольшего количества акций Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк.

Владельцы наибольшего количества акций Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк. Кроме того, государство докапитализировало учреждение более чем на 155 миллиардов гривен . Однако затем экс-владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной.

. Однако затем экс-владельцы банка заявили, что 15 октября 2019 года "Приватбанк" победил в Апелляционном суде Англии в деле против Коломойского и Боголюбова.

Англии в деле против Коломойского и Боголюбова. В 2019 году правительство подготовило законопроект, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их экс-владельцам. Больше о том, как развивается рассмотрение дела "Приватбанка" – читайте по ссылке.