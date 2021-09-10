Суд разрешил строить в селах многоэтажки

Общественная организация "КУБ" выиграла суд по делу об отмене запрета на строительство многоэтажек в селах с населением более 1 тысячи человек.

Соответствующее решение зафиксировано в постановлении шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного административного суда.

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В селах разрешили многоэтажки

Апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда. В нем шла речь о признании противоправной отмену приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тысячи человек и кварталах усадебной застройки.

Решение вступило в законную силу 2 сентября, а соответствующие нормы ГСН больше не действуют.

В соответствии с отмененным пунктом о "Планировании и застройке территорий"

Максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тысячи человек составляет 12 метров (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.

В городах с населением до 50 тысяч запрещено строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50 – 100 тысяч – более 48 метров (до 16 этажей включительно).

С иском к министерству об отмене некоторых положений ГСН по высотности застройки обращалась общественная организация "Коло українських будівельників".