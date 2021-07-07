Суд признал банкротом компанию "Богдан Моторс" Гладковского

Хозсуд Днепропетровской области 6 июля признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Процедуру ликвидации уже начали.

Известно, что компания накопила 6,7 миллиарда гривен долгов. Среди крупнейших кредиторов – 4 банка и еще 2 структуры.

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Сколько денег задолжал "Богдан Моторс"

"Укрэксимбанку" – 1,64 миллиарда гривен,

UniCredit Bank AG – 1,53 миллиарда гривен,

Международному инвестиционному банку – 181,6 миллиона гривен,

"Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 миллиарда гривен,

закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Бриз" – 385,8 миллиона гривен,

ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 миллиона гривен.

Последние 3 компании связаны с должником. Олег Гладковский и его сын Игорь являются миноритарными акционерами "Международного инвестиционного банка", а Инвестфонд "Бриз" через Гладковского также связан с "Богдан Моторс", как и ООО "Автомобильная группа "Богдан".

Обыски в компании

28 апреля на заводе "Кузница на Рыбальском" и в подразделениях "Богдан Моторс" провели обыски.

Следственные действия связаны с тем, что в течение 2015 – 2019 годов эти предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку военных автомобилей и оборудования.

Однако чиновники Минобороны превысили свои полномочия. Речь идет о завышении стоимости товаров и услуг, а также поставках для Вооруженных сил некачественной продукции.

В 2020 году "Богдан Моторс" получил 3,38 миллиарда гривен убытка. По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 миллиарда гривен при активах 1,09 миллиарда гривен.