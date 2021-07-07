Известно, что компания накопила 6,7 миллиарда гривен долгов. Среди крупнейших кредиторов – 4 банка и еще 2 структуры.

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Сколько денег задолжал "Богдан Моторс"

"Укрэксимбанку" – 1,64 миллиарда гривен,

UniCredit Bank AG – 1,53 миллиарда гривен,

Международному инвестиционному банку – 181,6 миллиона гривен,

"Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 миллиарда гривен,

закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Бриз" – 385,8 миллиона гривен,

ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 миллиона гривен.

Последние 3 компании связаны с должником. Олег Гладковский и его сын Игорь являются миноритарными акционерами "Международного инвестиционного банка", а Инвестфонд "Бриз" через Гладковского также связан с "Богдан Моторс", как и ООО "Автомобильная группа "Богдан".

Обратите внимание! В 2020 году "Богдан Моторс" получил 3,38 миллиарда гривен убытка. По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 миллиарда гривен при активах 1,09 миллиарда гривен.

Обыски в компании