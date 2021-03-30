Верховный суд Израиля подтвердил право Приватбанка" на публичное разбирательство против бывших владельцев банка дела на 600 миллионов долларов. Этим решением также отказали в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank.

В "Приватбанке" приветствовали это решение израильского суда и отметили, что надеются на справедливое правосудие.

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Детали дела

Согласно данным "Приватбанка", бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в период с 2007 по 2011 годы присвоили 600 миллионов долларов.

Эти деньги они незаконно вывели из "Приватбанка" и перевели на банковский счет в одном из крупнейших банков Израиля Israel Discount Bank. По утверждению "Приватбанка", Israel Discount Bank способствовал присвоению средств.

Israel Discount Bank позволил осуществлению очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в банке, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошенническом характере таких переводов и отмывании средств,

– говорится в сообщении "Приватбанк".

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