Суд Израиля принял важное решение в пользу "Приватбанка" в споре с бывшими владельцами
Верховный суд Израиля подтвердил право Приватбанка" на публичное разбирательство против бывших владельцев банка дела на 600 миллионов долларов. Этим решением также отказали в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank.
Источник:"Приватбанк"
В "Приватбанке" приветствовали это решение израильского суда и отметили, что надеются на справедливое правосудие.
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Детали дела
Согласно данным "Приватбанка", бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в период с 2007 по 2011 годы присвоили 600 миллионов долларов.
Эти деньги они незаконно вывели из "Приватбанка" и перевели на банковский счет в одном из крупнейших банков Израиля Israel Discount Bank. По утверждению "Приватбанка", Israel Discount Bank способствовал присвоению средств.
Israel Discount Bank позволил осуществлению очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в банке, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошенническом характере таких переводов и отмывании средств,
– говорится в сообщении "Приватбанк".
Как развивалась судебная тяжба
- 18 декабря 2019 года "Приватбанк" подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива и выиграл спор. Позже Israel Discount Bank обжаловал это решение в Верховном суде Израиля.
- 26 марта 2021 года Верховный суд Израиля вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право Приватбанка" на открытое рассмотрение дела судом по существу в полном объеме.
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