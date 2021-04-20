Министерство социальной политики Украины в марте 2021 выделило на финансирование субсидий украинцев, для оплаты жилищно-коммунальных услуг, почти 5 миллиардов гривен. Субсидии же получили около 3 тысяч домохозяйств.

Субсидии в марте 2021

Минсоцполитики в ответ на запрос 24 кану, отметил, что средний размер субсидий составил 1 685,58 гривны. Согласно с Единым государственным реестром субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили в марте 2 954,1 тысячи домохозяйств.

Важно В Минсоцполитики назвали сумму покупки, за которую будут лишать субсидии

Финансирование субсидий

Общая сумма финансировании на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг за март 2021 года составила около 4,9 миллиарда гривен, как сообщил заместитель министра Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Кто может получить субсидии

Государственные субсидии предоставляются неплатежеспособным гражданам на покрытие коммунальных расходов. Для получения субсидий гражданин может подать заявление и декларацию, воспользовавшись правительственным порталом.

Субсидии могут получить:

Люди, проживающие в жилых домах (в частности, гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).

Люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).

Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, что Кабмин 14 апреля 2021 ужесточил требования для предоставления жилищных субсидий. Проект постановления усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществление мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных денег.