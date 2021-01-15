В Министерстве финансов рассказали, какой результат для экономики может иметь повышение тарифов. В ведомстве, в частности, утверждают, что принятые в конце 2020 года решения по меньшей мере могут привести к увеличению количества субсидиантов.

Заявление Минфинансов об изменениях в тарифах

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, решения о рынке электроэнергии и тарифов на газ могут привести к необходимости пересмотра программы субсидий. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Новое время".

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Пока говорить рано, в каком объеме, да и действительно ли это будет такая необходимость. У нас программа субсидий покрывает фактически два отопительных сезона. Нужно ли будет каким-то образом изменять необходимую сумму средств на эту программу до конца года – увидим,

– заметил министр.

Марченко добавил, что министерство финансов при подготовке бюджета заложило достаточно средств.

"Возможно, будут необходимы дополнительные, пока говорить рано, в каком объеме", – подчеркнул он.

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Главное о повышении тарифов

Кабинет Министров перед Новым годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения, хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов.

Кроме того, выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний.

Также с 1 января выросла цена за транспортировку газа.

В то же время Нафтогаз поднял цену на газ для населения за январь на 14%.

Как в целом изменились цены на газ в 2021 году читайте здесь, а на електроанергию – по этой ссылке.