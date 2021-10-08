Субсидии на отопительный сезон 2021 – 2022: кто уже получил и сколько
Источник:Министерство социальной политики
В сентябре текущего года число украинцев, которые получили субсидий увеличилось на 100 тысяч. Средний размер субсидии в этом отопительном сезоне будет приблизительно до 2 тысяч гривен на домохозяйство.
Сколько украинцев имеют субсидию
Согласно статистике Минсоцполитики, более 2,5 миллиона украинских семей имеют жилищные субсидии по состоянию на начало октября 2021 года. Прошлого отопительного сезона субсидии получали почти 3 миллиона семей. То есть в этом году полмиллиона украинцев осталось без субсидий.
Стоит ознакомиться Отопительный сезон 2021 – 2022 в Украине: какими будут тарифы и что с субсидиямиОбратите внимание! За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тысяч заявлений. В начале сентября их было более 25 тысяч заявлений в неделю.
Размер субсидии
По прогнозным оценкам Минсоцполитики, в этом году в отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1,9 – 2 тысячи гривен на домохозяйство.
Также напомним, что с 1 октября были отменены увеличенные на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.
Для получения субсидии можно обратиться к:
- представителю территориальной общины или ЦНАП,
- органу социальной защиты населения,
- отправить документы через "Укрпочту",
- онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).
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На субсидию не имеют права те, кто:
- имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен;
- покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;
- покупает валюту более чем на 50 тысяч гривен единоразово.