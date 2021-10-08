Согласно статистике Минсоцполитики, более 2,5 миллиона украинских семей имеют жилищные субсидии по состоянию на начало октября 2021 года. Прошлого отопительного сезона субсидии получали почти 3 миллиона семей. То есть в этом году полмиллиона украинцев осталось без субсидий.

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Размер субсидии

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, в этом году в отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1,9 – 2 тысячи гривен на домохозяйство .

Также напомним, что с 1 октября были отменены увеличенные на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.

Для получения субсидии можно обратиться к:

представителю территориальной общины или ЦНАП,

органу социальной защиты населения,

отправить документы через "Укрпочту",

онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

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На субсидию не имеют права те, кто: