На субсидии дополнительно хотят выделить 12 миллиардов. Дело в том, что в декабре 2021 года хотят заплатить за январь 2022 года.

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Что еще хотят изменить в бюджете

На "Большую стройку" дополнительно могут выделить 15 миллиардов;

на социально-экономическую сферу могут дать 2,5 миллиарда, а на и инфраструктурную субвенцию – 1,5 миллиарда;

выплаты долгов шахтам – 1 миллиард;

COVID-пакеты для медиков – 2 миллиарда;

выплатить Вооруженным Силам Украины – 3,8 миллиарда;

на другие выплаты – 1,5 миллиарда.

Что известно о Бюджете-2022

Кабинет министров направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год. В него заложили такие показатели: ВВП – 5 368 миллиардов, дефицит – 188 миллиардов, доходы – 1 219 миллиардов, расходы – 1 407 миллиардов, кредиты – 529 миллиардов, погашение и обслуживание государственного долга – 560 миллиардов.

Денис Шмыгаль заявил, что в проекте бюджета зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6 – 28,7. Премьер отметил, что он соответствует прогнозу Кабмина.

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