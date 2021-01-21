В 2021 году государство уменьшило расходы на субсидии. Но власти уверяют, что количество получателей не уменьшилась. Кто из украинцев сможет получить субсидию, а для кого она недосутпна?

В материале Экономики 24 рассказываем, как получить субсидию в 2021 году и из-за чего ее можно потерять.

Актуально Две пенсии одновременно в Украине: кто и когда получать

Кто имеет право на субсидию

Получить субсидию могут украинцы, чьих доходов не хватает на то, чтобы платить коммунальные услуги. Для каждой семьи индивидуально рассчитывают обязательный платеж. Если сумма за коммунальные услуги превышает этот платеж, то такая семья имеет право на субсидию.

Как рассчитывается обязательный платеж

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле:

Ежемесячный доход на одного человека / Прожиточный минимум / Коэффициент "2"х15%



Субсидия – это разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом

Рассчитаем на примере. В домохозяйстве проживают два взрослых человека и хотят оформить субсидию в начале отопительного сезона. Прибавляем их зарплату за 1-2 квартала (то есть с января по июнь). Предположим, что мужчина в среднем получает 2500 гривен пенсии, а женщина еще работает и получает 6200 гривен зарплаты или наоборот. Добавляем их доход и делим на 2. Получаем 4350 гривен. Делим их на прожиточный минимум (2189), затем делим на 2 и умножаем на 15%. Мы получили обязательный процент платежа – 14,9%.

Это означает, что семья должна заплатить 648 гривен за коммунальные услуги, а остальное компенсирует государство.

Важно Тарифы на газ в январе 2021 стремительно выросли: как правительство вмешалось и снизило цену

Каким образом вы получаете субсидии

Субсидию можно получить наличными, вместе с пенсией (до 5 тысяч) или на карту (от 5 тысяч).

Кто не имеет права на субсидию

Если получатель:

Задолжал оплату коммуналки более месяца на сумму 340 гривен;

Имеет квартиру на 120 квадратных метров или дом на 200 квадратных метров;

Не вернул излишне выплаченную сумму субсидии за предыдущие периоды.

Если кто-то из семьи получателя:

В течение последнего года совершил покупку на 50000 гривен;

Не выплатил алименты за 3 месяца;

Не имеет работы, учебы и не является на учете в Центре занятости;

Имеет автомобиль, младше 5 лет.



Кто не может получить субсидию в 2021 / Инфографика 24 канала

Как оформить субсидию

Чтобы получить субсидии нужно подать следующие документы:

Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме.

Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, по формам, установленным Минсоцполитики.

В заявлении нужно заполнить личные данные (адрес, паспортные данные, номер телефона и т.д), указать банковский счет или отделение почты для получения денег и заполнить данные о коммунальных услугах и компаниях, которые их вам предоставляют. Ниже – образец заявления.

В декларации нужно указать данные о материальном состоянии и прочее:

Детали о жилье: площадь, дом;

Данные о лицах, проживающих в квартире/доме;

Доход каждого из проживающих;

Наличие автомобилей;

Расходы за последние 12 месяцев, которые превышают 50 тысяч гривен.

Подробнее о том, что нужно указывать в декларации, смотрите в шаблоне.

С документами разобрались. Как их подать?

Это можно сделать электронно. Для этого нужно зайти на сайт Минсоцполитики и отправить документы на указанную электронную почту. В свой кабинет можно войти с помощью электронной почты, электронной цифровой подписи или BankID. Ваше заявление и декларацию будут изучать и сообщат о результате.

Если вы имеете право на субсидию и подали документы, идентифицировавшись через цифровую подпись или BankID, то вам назначат субсидию. Если вы идентифицировались через электронную почту, то придется распечатать документы, подписать их и отнести их в орган соцполитики в вашем городе.

Проверить, назначили ли вам субсидию онлайн, можно на сайте "Единого государственного реестра получателей субсидий". Для этого введите свой адрес.

Как получить электронную цифровую подпись? Для этого нужно обратиться в любой аккредитованный центр сертификации ключей и предоставить заполненную регистрационную форму, паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Полный перечень таких центров — по ссылке. Информационно-справочный департамент Государственной налоговой службы, МВД и Приватбанк позволяют получить цифровую подпись бесплатно. Другие могут взять за услугу от 100 до 200 гривен.

Как проверяют получателей субсидий

В прошлом месяце в Минсоцполитики напомнили, что получателей субсидий проверяют: правильно ли указали доходы, не скрыли ли чего-то, что забирает право на субсидию.

Будут прекращены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно,

– рассказал советник министра социальной политики Николая Шамбора.

Если обнаружили, что человек получил субсидию, не имея на то права, ему придется вернуть деньги государству, даже если уже потратил их. В министерстве добавили, что в 2020 году круг тех, кого проверяют, расширили.

Субсидия в бюджете-2021

В госбюджете-2021 заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Однако это меньше, чем в 2020 году. Изначально в бюджете-2020 заложили расходы на субсидии на уровне 48 миллиардов гривен, но в обновленном бюджете в апреле их урезали на 8,2 миллиарда. В октябре приняли новые изменения в бюджет, урезав субсидии до 37 миллиардов, что все равно больше, чем планируют в 2021 году.

Важно Тарифы на электроэнергию в 2021: что изменится для населения

В Министерстве финансов отметили, что в 2021 году около 5 миллионов семей смогут получить субсидии. При этом уменьшение расходов из бюджета объясняют поднятием минимальной зарплаты. То есть количество семей, которые претендуют на субсидии, может не измениться, но размер субсидий уменьшится. Напомним, что с 1 января минимальную зарплату планируют поднять на 20% до 6 тысяч гривен.

В ноябре 2020 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали почти 3 миллиона домохозяйств. По сравнению с ноябрем прошлого года средний размер субсидии вырос на 200-300%. В Киеве это 1,5 тысячи гривен.