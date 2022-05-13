Как пишет издание Spiegel, страны G7 могут рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе.

Важно Уже более 8,3 миллиарда долларов Украина потратила вместо развития на войну, – Минфин

По словам участников переговоров, Украина заявила, что этой суммы должно хватить до конца года. Там также добавили, что около 5 миллиардов евро ежемесячно наша страна тратит, например, на выплаты чиновникам или пенсионерам, которые Украина, по информации из Киева, не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает расчеты понятными и приходит к подобным цифрам.

Помощь в подарок

Помощь планируют предоставить в форме ссуд и грантов. Это значит, что Киеву бы не пришлось все возвращать. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года. Западные страны неделями интенсивно ведут переговоры.

Обратите внимание! Процессом управляет Германия. Однако некоторые государства-участники все еще выступают против проекта. Они спорят, действительно ли Украина должна получать деньги в подарок. Добавим, что в G7 входят Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада.

Великобритания и США идут более смелыми темпами. Они предлагают конфисковать большие объемы активов олигархов и использовать их для финансирования помощи Украине.

Как мир помогает Украине

С начала войны многие организации в Украине и за рубежом начали сбор средств на поддержку украинцев. Больше аккумулировали благодаря благотворительной кампании Stand up for Ukraine, которую инициировали правительство Канады, Европейская комиссия и неправительственная организация Global Citizen – 9,1 миллиарда евро.

3 мая 2022 года Минфин опубликовал инфографику с поступлениями в госбюджет после 24 февраля 2022 года. В ней говорится, что:

От МВФ, Всемирного банка, ЕС и ЕИБ суммарно получено более 3,8 миллиарда долларов.

Еще более 1,3 миллиарда долларов – из США, Франции, Канады, Германии и Италии.

Больше всего в госбюджет привлечено благодаря НБУ и военным облигациям — по 2,3 и 2,2 миллиарда долларов соответственно.