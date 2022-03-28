Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек после переговоров со своими коллегами, отметив, что это одностороннее и явное нарушение контрактов.

К теме Россия угрожает, что не будет поставлять газ, если Европа не будет платить в рублях

Заключенные договоры действительны и не предусматривают оплаты в рублях, подчеркнул Хабек. Это недопустимо. Он призвал компании не выполнять требования Путина, поскольку они должны выполнять свои обязательства в рамках заключенных договоров.

Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как вы можете видеть из этого большого единства и решительности, мы не будем разделены,

– заявил министр.

Идея Путина

Напомним, что Путин поручил Центробанку и Газпрому до конца марта перевести расчет за газ в рубли . Таким образом, хотят укрепить рубль, да и "Газпрому" не придется продавать 80% валютной выручки на Московской бирже.

В случае, если Европа откажется платить в рублях – а это уже происходит – Россия угрожает, что не будет поставлять газ бесплатно.

Зависимость Европы

В "недружественные" страны попали те, кто поддерживает Украину и налагает санкции на Россию. В частности, это и крупнейшие импортеры российского газа в Европу – Германия, Австрия, Италия и Франция.

В течение 2 лет Европа планирует полностью избавиться от своей энергетической зависимости от страны-агрессора. Постепенно это уже начали делать.