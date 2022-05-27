Страны G7 не назвали срок отказа от угля

Министры стран G7 приняли Коммюнике по итогам трехдневной встречи в Берлине. Это первое обязательство представителей G7 отказаться от угольной энергетики.

Кстати Германия станет независимой от российских нефти и угля еще в 2022 году, – Шольц

Страны "Большой семерки" настаивают на сокращении использования угля, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

Хотя страны G7 обязались постепенно отказаться от угля, но при этом они не установили конкретную дату. По данным СМИ, предыдущий проект предусматривал отказ от угля до 2030 года, однако США не согласились на этот срок.

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке сообщила, что страны G7 договорились о расширении производства возобновляемой энергии.

Есть очень конкретные декларации и соглашения о расширении использования возобновляемых источников энергии, а также, например, о постепенном отказе от угля,

– заявила Лемке.

Она подчеркнула, что Коммюнике будет акцентировать на защите биоразнообразия и борьбе с пластиковым загрязнением.

Отмечается, что представители стран "Большой семерки" встретились на фоне роста расходов на энергоносители и проблемы с поставкой топлива из-за войны России в Украине.

Российская агрессия против Украины спровоцировала желание некоторых стран покупать больше ископаемого топлива не у России и использовать уголь, чтобы снизить зависимость от Москвы. Из-за этого появилось беспокойство, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.

В Германии подчеркнули, что поиск альтернативных ископаемых видов топлива не будет проходить ценой экологических целей.

ЕС ввел эмбарго на российский уголь

Основные поступления в российский бюджет происходят благодаря продаже угля, газа и нефти. В рамках 5 пакета санкций против России в Европейском Союзе решили ввести эмбарго на российский уголь.

Следующим шагом ЕС должно стать эмбарго на российскую нефть. Европейская комиссия еще в начале мая подготовила проект 6-го пакета санкции, который предусматривает запрет на российскую нефть.

Но из-за Венгрии, которая не хочет отказываться от российской нефти, введение 6-го пакета санкций до сих пор не состоялось.

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