Лидеры государств Большой двадцатки решили заморозить долги отдельных стран до июня 2021 года. Такое решение приняли из-за финансового кризиса, который не позволяет бедным государствам вовремя погасить задолженность. Впрочем, как выяснилось, Украина в этот список не входит.

Инициатива Большой двадцатки касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, пояснили в Министерстве финансов Украины в комментарии Укринформу.

К слову Лидеры G20 отсрочили бедным странам выплату долгов

Украина в эту когорту государств не входит. В то же время в Минфине заверили, что планируют выполнять долговые обязательства Украины, придерживаясь среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

Кроме того, в министерстве отметили, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис со значительно лучшими макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов.

В частности, это касается соотношения государственного долга к годовому ВВП государства. По итогам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга – до 50%.

В 2020 году пик выплат по долгам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности, МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки,

– резюмировали в Минфине.

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