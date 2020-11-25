Страны G20 заморозят долги бедным странам из-за кризиса: касается ли это Украины
Лидеры государств Большой двадцатки решили заморозить долги отдельных стран до июня 2021 года. Такое решение приняли из-за финансового кризиса, который не позволяет бедным государствам вовремя погасить задолженность. Впрочем, как выяснилось, Украина в этот список не входит.
Инициатива Большой двадцатки касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, пояснили в Министерстве финансов Украины в комментарии Укринформу.
К слову Лидеры G20 отсрочили бедным странам выплату долгов
Украина в эту когорту государств не входит. В то же время в Минфине заверили, что планируют выполнять долговые обязательства Украины, придерживаясь среднесрочной стратегии управления государственным долгом.
Кроме того, в министерстве отметили, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис со значительно лучшими макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов.
В частности, это касается соотношения государственного долга к годовому ВВП государства. По итогам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга – до 50%.
В 2020 году пик выплат по долгам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности, МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки,
– резюмировали в Минфине.
Подробнее о долгах бедных государств
- По состоянию на 13 ноября правом отложить выплаты по госдолгу воспользовались 46 разных стран. Общая сумма отложенных платежей составляет 5,7 миллиарда долларов.
- Позже министры финансов и главы центробанков государств Большой двадцатки обсудят, нужно ли отсрочить долги до конца 2021 года. Сейчас их отсрочили до июня.
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