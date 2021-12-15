Страны ЕС могут отказаться от долгосрочных контрактов на импорт газа

Еврокомиссия в своем официальном сообщении предложила ЕС отказаться от долгосрочных контрактов после 2049 года.

Обратите внимание Цена газа в Европе выросла почти до 1 500 долларов за тысячу кубометров

Чтобы избежать блокирования Европы ископаемым природным газом и освободить больше места для чистых газов на европейском газовом рынке, Комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на неограниченный объем ископаемого природного газа после 2049 года,

– предложили в ЕК.

Другие предложения Еврокомиссии

Также Еврокомиссия предлагает ввести строгие правила по выбросам метана, чтобы сократить их на 80% к 2030 году. Предполагается, что такие решения позволят странам-участникам ЕС противодействовать ценовым шокам на газовом рынке и сделать европейскую энергетическую систему более устойчивой.

Отказ от долгосрочных контрактов с Россией

В преддверии официального сообщения Еврокомиссии, издание Bloomberg отмечало, что оно будет явно противоречить призывам России, обеспечивающей около трети потребностей Европы в газе. Следует отметить, что Россия долгое время выступала в пользу долгосрочных контрактов и неоднократно просила ЕС подписать больше таких соглашений.