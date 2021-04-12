Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России
Балтийские страны впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Это решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, в которое входит Литва, Латвия, Эстония, Россия и Беларусь.
Источник:"Коммерсантъ"
Страны Балтии без объяснения причин прекратили коммерческий импорт из России на 2 дня – 8 и 11 апреля.
Ранее Зеленский поручил Шмыгалю остановить импорт электроэнергии из России
Балтийские страны отказались от электроэнергии из России
В то же время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой. В Минэнерго России сообщили, что это не влияет на работу российской энергосистемы.
Однако в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию. Зато в Балтийских странах (Литве, Латвии, Эстонии) – цены выросли.
Что известно об отказе стран Балтии от сотрудничества с Москвой
- Власти стран Балтии еще в 2017 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси.
- Там поставили задачу подсоединиться к сетям Евросоюза к 2025 году.
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