Балтийские страны впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Это решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, в которое входит Литва, Латвия, Эстония, Россия и Беларусь.

Страны Балтии без объяснения причин прекратили коммерческий импорт из России на 2 дня – 8 и 11 апреля.

Ранее Зеленский поручил Шмыгалю остановить импорт электроэнергии из России

Балтийские страны отказались от электроэнергии из России

В то же время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой. В Минэнерго России сообщили, что это не влияет на работу российской энергосистемы.

Однако в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию. Зато в Балтийских странах (Литве, Латвии, Эстонии) – цены выросли.

Что известно об отказе стран Балтии от сотрудничества с Москвой

Власти стран Балтии еще в 2017 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси.

Там поставили задачу подсоединиться к сетям Евросоюза к 2025 году.

Обратите внимание! Ранее Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Однако в первом квартале 2021 года импорт электрической энергии из России в Украину вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.