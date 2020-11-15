Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подписали самое крупное в мире соглашение о свободной торговле. Переговоры продолжались 8 лет, и по итогам виртуального саммита завершились подписанием соответствующих документов.

Доля подписантов на мировом рынке составляет почти 29%. Для сравнения, у Евросоюза 33% доли в мировой экономике. Об этом сообщает DW.

К слову Когда мировая экономика полностью восстановится от последствий пандемии: новый прогноз Deutsche Bank

Какие страны подписали соглашение

Среди стран подписантов – Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

На территории этих государств проживает более 2 миллиарда человек.

Справка. АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – геополитическая и экономическая международная организация. Ее цель – ускорение экономического развития и социального прогресса в краïнах-участницах, защита мира и стабильности в регионе, а также предоставление возможности мирного решения спорных вопросов.

Что предусматривает соглашение

Само соглашение предусматривает уменьшение таможенных тарифов и оптимизация каналов поставок. Договор распространяется на торговлю, услуги, электронную коммерцию, телекоммуникации и авторские права.

Эксперты отмечают, что соглашение о свободной торговле – значительная победа Пекина на фоне торговой войны с Соединенными Штатами.