Китай и 14 стран Азии подписали самое крупное в мире соглашение о свободной торговле
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подписали самое крупное в мире соглашение о свободной торговле. Переговоры продолжались 8 лет, и по итогам виртуального саммита завершились подписанием соответствующих документов.
Доля подписантов на мировом рынке составляет почти 29%. Для сравнения, у Евросоюза 33% доли в мировой экономике. Об этом сообщает DW.
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Какие страны подписали соглашение
Среди стран подписантов – Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.
На территории этих государств проживает более 2 миллиарда человек.
Что предусматривает соглашение
Само соглашение предусматривает уменьшение таможенных тарифов и оптимизация каналов поставок. Договор распространяется на торговлю, услуги, электронную коммерцию, телекоммуникации и авторские права.
Эксперты отмечают, что соглашение о свободной торговле – значительная победа Пекина на фоне торговой войны с Соединенными Штатами.
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