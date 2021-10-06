Страна может потерять гораздо больше, – Гетманцев о введении акциза на железную руду

Введение акциза на "зеленую" энергетику в Украине – очень сложный вопрос для правительства. Цена вопроса составляет 2 миллиарда гривен в госбюджет, но в законодательстве есть "стабилизационные поправки".

Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что государство имеет обязательства перед международными инвесторами не менять правила налогообложения в "зеленой" энергетике.

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Мы изучали опыт других стран и пришли к выводу, что страна может за 5 лет потерять гораздо больше, чем потеряла Испания, когда она обложила производителей "зеленой" электроэнергии, отойдя от своих же обязательств. Даниил Гетманцев Народный депутат

Акциз на "зеленую" энергетику

По его словам, Украина попыталась ввести 3,2% акциза на "зеленую" энергетику, чтобы вернуть в госбюджет 2 миллиарда гривен. Поскольку сначала об этом речи не было, продолжались тяжелые дискуссии с европейским рынком.

В конце концов, страна отказалась от такого решения, хотя дискуссия еще продолжается. Народный депутат отметил, что введение акциза является сложным вопросом, который имеет как свои плюсы, так и минусы.

Проблема заключается и в том, что на момент подачи законопроекта в Верховную Раду, руда на китайском рынке стоила 220 долларов за тонну. Сейчас ренту высчитывают по затратам на добычу руды. Говорится о:

расходах на добычу из недр;

сортировке;

агломерации;

комковании.

Это составляет более 40 долларов за тонну. От этого показателя будут считать ставку рентной руды, сейчас это 12%. Даниил Гетманцев Народный депутат

Олигархи добились снижения цены на руду

Упомянутая налоговая нагрузка содержит в себе налог на прибыль. В Украине он намного меньше, чем заграницей – 18% по сравнению с 35%. Некоторые страны иногда устанавливают дополнительный налог на прибыль предприятий, занимающихся добычей железной руды.

То, что цена на руду снизилась, приносит в бюджет меньше, но это "заслуга" олигархов. Результат их действий, направленных на блокирование принятия этого решения в июле. Даниил Гетманцев Народный депутат

Нардеп отметил, что в июле 2021 года цена на руду была выше всего. Поэтому олигархи сделали все возможное, чтобы оттянуть решение этого вопроса до октября.

В то же время в Кабмине пока не предлагают менять правила налогообложения на землю, где добывают руду. В Украине производители платят только четверть налога, эти деньги идут в местные бюджеты.

Полный выпуск программы "Что это было?" за 6 октября: смотрите видео

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