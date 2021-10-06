Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что государство имеет обязательства перед международными инвесторами не менять правила налогообложения в "зеленой" энергетике.
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Мы изучали опыт других стран и пришли к выводу, что страна может за 5 лет потерять гораздо больше, чем потеряла Испания, когда она обложила производителей "зеленой" электроэнергии, отойдя от своих же обязательств.
Акциз на "зеленую" энергетику
По его словам, Украина попыталась ввести 3,2% акциза на "зеленую" энергетику, чтобы вернуть в госбюджет 2 миллиарда гривен. Поскольку сначала об этом речи не было, продолжались тяжелые дискуссии с европейским рынком.
В конце концов, страна отказалась от такого решения, хотя дискуссия еще продолжается. Народный депутат отметил, что введение акциза является сложным вопросом, который имеет как свои плюсы, так и минусы.
Проблема заключается и в том, что на момент подачи законопроекта в Верховную Раду, руда на китайском рынке стоила 220 долларов за тонну. Сейчас ренту высчитывают по затратам на добычу руды. Говорится о:
- расходах на добычу из недр;
- сортировке;
- агломерации;
- комковании.
Это составляет более 40 долларов за тонну. От этого показателя будут считать ставку рентной руды, сейчас это 12%.
Олигархи добились снижения цены на руду
Упомянутая налоговая нагрузка содержит в себе налог на прибыль. В Украине он намного меньше, чем заграницей – 18% по сравнению с 35%. Некоторые страны иногда устанавливают дополнительный налог на прибыль предприятий, занимающихся добычей железной руды.
То, что цена на руду снизилась, приносит в бюджет меньше, но это "заслуга" олигархов. Результат их действий, направленных на блокирование принятия этого решения в июле.
Нардеп отметил, что в июле 2021 года цена на руду была выше всего. Поэтому олигархи сделали все возможное, чтобы оттянуть решение этого вопроса до октября.
В то же время в Кабмине пока не предлагают менять правила налогообложения на землю, где добывают руду. В Украине производители платят только четверть налога, эти деньги идут в местные бюджеты.
Полный выпуск программы "Что это было?" за 6 октября: смотрите видео
Законопроект №5600: что известно
- В Верховной Раде 5 октября решили рассмотреть законопроект №5600, которым вносят изменения в Налоговый кодекс, по спецпроцедуре.
- 1 июля 2021 года его приняли в первом чтении и внесли к рассмотрению во втором чтении более 11 тысяч правок.
- Среди прочего, документ касается: налогов на прибыль предприятий, доходов физических лиц, акцизного и экологического налогов на добавленную стоимость, рентной платы, платы за землю, условий упрощенной системы налогообложения.