Когда украинец может выйти на пенсию: правила в 2022 году

Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного украинцем соответствующего страхового стажа, который составляет 60, 63 и 65 лет согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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С 1 января по 31 декабря право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года могут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет.

Что такое страховой стаж Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель ежегодно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Что делать, если страхового стажа не хватает

В 2021 году право на назначение пенсии по возрасту имели люди с 28-летним страховым стажем.

Если по достижению 63 лет у пенсионера нет минимального страхового стажа, то он имеет право выйти на пенсию в 65 лет. Такие пенсионеры будут получать социальную выплату, которая в январе составляет 1 854 гривны.

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На какие пенсии могут рассчитывать украинцы

Проверять данные о страховом стаже можно дистанционно через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Пенсии для украинцев будут расти постепенно в 2022 года. Это связано с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Также выплаты для пенсионеров на следующий год планируют повышать в 12 этапов.

Следовательно, увеличат выплаты украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, лицам с инвалидностью I, II и III группы, женщинам старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии), каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибших в зоне проведения АТО/ООС, 65-летним лицам из-за роста минималки.

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Увеличение минимальной пенсии

В марте предполагается также увеличение минимальных пенсий. При наличии страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионеры в возрасте 80+ будут получать не менее 2 600 гривен, в возрасте 75 – 80 лет – 2500 гривен.

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