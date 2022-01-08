Выход на пенсию в 2022 году
Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного украинцем соответствующего страхового стажа, который составляет 60, 63 и 65 лет согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Требования к страховому стажу в 2022 году
- С 1 января по 31 декабря право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.
- Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года могут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет.
Что такое страховой стажСтраховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель ежегодно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.
Что делать, если страхового стажа не хватает
Если по достижению 63 лет у пенсионера нет минимального страхового стажа, то он имеет право выйти на пенсию в 65 лет. Такие пенсионеры будут получать социальную выплату, которая в январе составляет 1 854 гривны.
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На какие пенсии могут рассчитывать украинцы
Пенсии для украинцев будут расти постепенно в 2022 года. Это связано с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Также выплаты для пенсионеров на следующий год планируют повышать в 12 этапов.
Следовательно, увеличат выплаты украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, лицам с инвалидностью I, II и III группы, женщинам старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии), каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибших в зоне проведения АТО/ООС, 65-летним лицам из-за роста минималки.
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Увеличение минимальной пенсии
В марте предполагается также увеличение минимальных пенсий. При наличии страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионеры в возрасте 80+ будут получать не менее 2 600 гривен, в возрасте 75 – 80 лет – 2500 гривен.