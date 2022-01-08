Выход на пенсию в 2022 году

Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного украинцем соответствующего страхового стажа, который составляет 60, 63 и 65 лет согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Требования к страховому стажу в 2022 году