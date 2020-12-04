Построить один километр дороги в Украине стоит десятки миллионов гривен. При этом стоимость в разных областях Украины существенно отличается.

Сколько стоят украинские дороги, дороже ли они, чем в Европе и какие есть проблемы в отрасли - читайте в материале Экономики 24.

Сколько стоят украинские дороги

По подсчетам CoST, средняя стоимость нового строительства 1 километра дороги в Украине в этом году стоит более 90 миллионов гривен. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Вероятно, удешевление услуг связано с тем, что подешевели материалы. В частности, битум на 12%, эмульсия битумная на 8% и тому подобное.

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Реконструкция 1 километра дороги в этом году в среднем обошлась в 65 миллионов гривен. Это также меньше, чем в прошлом году - на 45%. Реконструкция - это расширение или любая перестройка дороги с целью увеличения пропускной способности или безопасности.

Капитальный ремонт наоборот стал немного дороже. За 1 километр капитального ремонта из бюджета Украины выдавали в среднем чуть более 25 миллионов гривен, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Почти вдвое стал дороже средний текущий ремонт одного километра дороги. Теперь он стоит 11 миллионов по сравнению с 6 миллионами в 2019 году.

Почему стоимость ремонта удвоилось

Однако, как объясняют в CoST, которые активно мониторят строительство и ремонт дорог, причина подорожания в более качественном ремонте. Если раньше ремонтировали только верхний слой, как того требовали стандарты, то теперь ремонт делают более комплексно.

Текущий средний ремонт в этом году подразумевает под собой очень большой объем работ, и мы это подтверждаем, мы проводили исследования отдельных объектов. Действительно закладывается много дополнительных работ по этим объектам,

- пояснил Святослав Абрамов, исполнительный директор CoST в Украине.

"Если говорить о стоимости текущего среднего ремонта, работы выполнены не просто так - срезали асфальт и сверху что-то накатали, а действительно усилили основу, обустроили освещение, барьерное ограждение. Это все есть", - добавила Александра Азархина с "Укравтодора".

А директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый отметил, что в этом году в рамках текущего среднего ремонта начали принимать меры безопасности, чего не делали раньше. Это, в частности, обустройство остановок, пешеходных переходов и освещения.

Где в Украине самый дорогой ремонт дорог

В некоторых областях ремонт 1 километра дороги обходится значительно дороже, чем средняя по Украине стоимость в 11 миллионов. Самые дорогие дороги в Днепропетровской области. Ремонт 1 километра в этом году обошелся в 26,7 миллиона гривен. Похожие расценки в Черновицкой (25,7 миллиона гривен), Луганской (23,6 миллиона гривен) и Винницкой областях (22,4 миллиона гривен).

Дорогие ли в Украине дороги

На первый взгляд, суммы в несколько миллионов гривен за 1 километр дороги кажутся заоблачными. Поэтому мы попытались сравнить стоимость украинских дорог с зарубежными.

Дороги в США

В среднем дороги в США все-таки дороже, чем в Украине, но не сильно. По данным ARTBA (Американской ассоциации строителей дорог и транспорта), построить новую 2-полосную неразделенную дорогу обходится примерно от 2 до 3 миллионов долларов за милю в сельской местности и от 3 до 5 миллионов долларов в городской местности. Построить 4-полосную дорогу можно за 4-6 миллионов долларов в сельской местности и 8-10 миллионов - в городской.

Обратите внимание, что миля - это 1,6 километра. А строительство 1 километра дороги в Украине стоит примерно 90 миллионов гривен (3,2 миллиона долларов).

Дороги в Европе

Средняя стоимость километра автострады в Болгарии – 3,1 миллиона евро, Сербии - 5,5 миллиона евро, в Румынии - 6,3 миллиона евро, а в Греции немногим более 10 миллионов евро. Такие данные привел министр регионального развития Болгарии в 2018 году.

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Система ценообразования устарела

У нас действительно устарела система ценообразования, она доставляет массу проблем при планировании работ. Этот вопрос является неотложным. Система ценообразования нужна не только службам заказчиков, но и подрядчикам,

- сказал Святослав Абрамов на пресс-конференции.

Как сообщают в Национальной ассоциации дорожников Украины, система ценообразования была сформирована в 1990-х годах. Главная проблема в том, что она использует как основу ресурсные нормы затрат на работы по устаревшим технологиям. Также система не содержит достоверных показателей эксплуатации дорожных машин и механизмов.

Проблему ценообразования частично может решить законопроект №2234, который уже более года находится в Раде.

Проблемы дорожной отрасли

Кражи денег

Бывший министр финансов Игорь Уманский написал в фейсбуке, что "дорожный картель" украл почти 40% дорожных денег.

"С начала "Большой стройки" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств", новым требованиям соответствуют только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", - написал Уманский.

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В Укравтодоре слова Уманского опровергают и объясняют, каким образом финансируются дороги.

Как финансируются дороги?

Подрядчик имеет право получить 30% авансом. Если он за 3 месяца не выполняет работы, определенные этим авансом, он обязан его вернуть. Затем все выплаты идут по факту выполнения работ.

В агентстве утверждают, что специфика дорожных тендеров отличается от закупки других услуг. То есть 70-80% стоимости тендера составляют материалы, еще 5% - фонд оплаты труда. В Укравтодоре уверяют, что выполнить услуги и забрать оттуда даже 20% невозможно.

Таким образом, отметили в агентстве, манипуляция о 40% или даже 100% "откатов" могла сработать в начале дорожного сезона, когда только происходили закупки, но не тогда, когда на финише выполнения плана почти 4 тысячи километров государственных дорог.

Все инфраструктурные большие коррупционные истории - это истории о недострое. Там действительно есть возможность взять, украсть, убежать и скрыться. А одновременно построить и украсть - невозможно,

- ответила Александра Азархина на упрек Уманского.

Представительница Укравтодора добавляет, что "каждая гривня, уплаченная за этот год, за те дороги, которые вы видите, - это то, что уже сделано".

Кроме того, если внимательно изучить рынок дорожных подрядчиков, то действительно видно, что на рынке доминирует 5 компаний, но их суммарная доля на рынке - 50%. Остальные распределены между меньшими подрядчиками.

Текущий средний ремонт: в чем проблема

Доля текущего среднего ремонта всех работ САД (Службы автомобильных дорог) в 2020 году составила 71% против 29% строительства, реконструкции и капремонта. Это больше, чем в 2019-м. И хотя в CoST Украины считают, что долю текущего среднего ремонта следует снижать, объясняют такую ​​цифру.

Текущий средний ремонт применят, ведь это самый простой проект в рамках строительного сезона, который ограничен во времени. Ведь при температуре 1 градус мороза и ниже ложить асфальтобетонную смесь в большинстве случаев нельзя,

– объясняет Святослав Абрамов.

Откуда взяли деньги на дороги в 2020

В 2020 году Украина потратила рекордные за время независимости деньги на строительство и ремонт дорог.

Программу "Большой стройки" анонсировали и учли в бюджете-2020 еще до пандемии коронавируса. Но даже когда вспыхнул COVID-19 в Украине, планы по "Большой стройке" не свернули, а наоборот еще направили туда деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. Из почти 66 миллиардов гривен, выделенных на фонд, 35 миллиардов должны пойти именно на дороги.

По состоянию на 20 ноября, на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения перечислено 20,76 миллиарда гривен из предусмотренных 31,45 миллиарда, то есть 66%.

Но и это не все. Кабинет Министров передал Укравтодору 61,55 миллиона гривен на улучшение состояния дорог общего значения на Львовщине. Эти деньги были предусмотрены для проекта бюджетной программы Минздрава по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.