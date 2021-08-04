Стоимость топлива на АЗС выросла: Минэкономики установило новые предельные цены
4 августа 2021 , 14:23Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, из которой будет исчисляться предельная цена реализации топлива на АЗС. С конца июля средняя цена на бензин выросла на 22 копейки, а на дизельное топливо уменьшилась на 1 копейку.
Предельные цены на топливо
В Минэкономики отметили, что согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины" средняя стоимость горючего составит:
- бензин – 26,86 гривны за литр,
- дизельное топливо – 22,24 гривны за литр.
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Какие цены на АЗС
Как передает издание еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95", средние цены топлива по состоянию на 4 августа выглядят следующим образом:
- На WOG и ОККО литр бензина марки А-95 стоит 31,86 гривны, подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо стоит 29,24 гривны за литр, подешевело на 1 копейку.
- В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 2 копейки, а дизельное топливо подешевело на 3 копейки.
- В сети АЗС БРСМ-Нафта дизельное топливо стоит 27,18 гривны за литр, подешевело на 6 копеек.
- АЗС SOCAR повысила стоимость бензина от 22 до 34 копейки.
- В сетях АЗС как Фактор, Катрал, Авантаж 7 и Motto подняли цены дизельного топлива на 2 – 50 копеек.
Государственное регулирование цен: коротко
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.