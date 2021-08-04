Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, из которой будет исчисляться предельная цена реализации топлива на АЗС. С конца июля средняя цена на бензин выросла на 22 копейки, а на дизельное топливо уменьшилась на 1 копейку.