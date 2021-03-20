В Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, которые привезли в Украину из-за рубежа. Она позволит в течение 5 лет снизить стоимость их легализации на 30%.

В Нацсовете предлагают предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

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Растаможка авто может стать дешевле

Прогнозируется, что в течение следующих 5 лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%,

– говорится в сообщении.

Растаможить транспорт можно будет, используя портал государственных услуг "Дія".

Сейчас через украинскую таможню ежегодно провозят примерно 500 тысяч автомобилей.

"Однако в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах "взяточников" оседает примерно 150 миллионов долларов", – добавили в Нацсовете. В результате потери бюджета достигают 300 – 400 миллионов долларов.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский поддержал одобрение в первом чтении законопроектов о дешевой растаможке авто на еврономерах. Такое решение президент назвал "разумным компромиссом".