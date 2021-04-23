Стоимость газа летом вырастет вдвое: что будет с другими тарифами – прогноз НБУ
Летом 2021 года стоимость природного газа, вероятно, вырастет вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, могут повыситься цены на другие коммунальные услуги.
Источник:Отчет НБУ
В отчете говорится, что летом цена газа более чем вдвое превысит ценовые минимумы лета 2020 года. Таким образом вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во 2 квартале.
Важно Украинцы смогут платить за газ фиксированную цену: преимущества и нюансы годового тарифа
До конца года цены будут на уровне прошлого года
Однако в НБУ предположили, что до конца 2021 года цены на газ будут на уровне показателей аналогичного периода прошлого года. Это произойдет благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах, а также усилению конкуренции на внутреннем рынке.
Что с другими тарифами
- В НБУ говорят, что в 2021 году могут вырасти тарифы на отопление и горячую воду.
- Все потому, что они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.
- Также повышение тарифов объясняют ростом заработных плат в сфере ЖКХ, а также других производственных затрат.
Поделиться новостью