Летом 2021 года стоимость природного газа, вероятно, вырастет вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, могут повыситься цены на другие коммунальные услуги.

В отчете говорится, что летом цена газа более чем вдвое превысит ценовые минимумы лета 2020 года. Таким образом вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во 2 квартале.

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До конца года цены будут на уровне прошлого года

Однако в НБУ предположили, что до конца 2021 года цены на газ будут на уровне показателей аналогичного периода прошлого года. Это произойдет благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах, а также усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Что с другими тарифами

В НБУ говорят, что в 2021 году могут вырасти тарифы на отопление и горячую воду .

. Все потому, что они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.

Также повышение тарифов объясняют ростом заработных плат в сфере ЖКХ, а также других производственных затрат.

Обратите внимание! НКРЭКУ 7 апреля приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Компании должны до 25 апреля обнародовать годовую цену тарифа на газ, увеличивать ее не смогут.