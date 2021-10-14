Стоимость газа в Европе снова превысила 1200 долларов
14 октября 2021 , 11:09Читати новину українською
Источник:Биржа ICE
Цена на газ в Европе снова растет. Утром 14 октября стоимость превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров.
Так, по состоянию на 09:40 по Киеву цена на газ достигла 1225 за тысячу кубометров.
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Какой рекорд
Исторический рекорд на бирже зафиксировали 6 октября. Тогда тысяча кубометров стоила более 1900 долларов. В то же время в тот день стоимость газа затем снизилась на 600 долларов.
Что известно о скачке цен на газ в Европе
- В сентябре стоимость газа в Европе начала резко расти. Уже 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.
- До этого рекорд был в 2018 году – цены контракта "на день вперед" на TTF тогда достигли 969 долларов.
- В течение сентября – начала октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей едва ли не ежедневно.
- Украина также почувствовала на себе последствия энергокризиса в Европе. Украинские производители электроэнергии, в связи с резким ростом цен на газ, значительно уменьшили производство электроэнергии из газа. Эти мощности планируют заместить атомной энергией.