Як зросте вартість пального

Ціна бензину підвищиться на 2 копійки, а ДП – на 14 копійок за літр. На підставі розрахунків НАК "Нафтогаз" середня вартість літри ДП становить 22,23 гривні, а літра бензину становить 25,84 гривні.

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Згідно з урахуванням максимальної торговельної націнки, котрі відповідно до постанови уряду про держрегулювання цін вартість бензину повинна бути не більше ніж 5 гривень за літр, а ДП – 7 гривень за літр. Гранична вартість бензину становить 30,84 гривні за літр, ДП – 29,23 гривні за літр.

Середні ціни на пальне 23 червня, за даними Консалтингової групи А-95

Бензин А-95 преміум – 31,37 гривні за літр.

Бензин А-95 – 29,31 гривні за літр.

Бензин А-92 – 28,37 гривні за літр.

ДП – 27,72 гривні за літр.

Газ авто­мобільний – 15,57 гривні за літр.

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Короткий перебіг подій