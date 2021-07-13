Стоимость бензина и дизеля возрастет: Минэкономики установило новые предельные цены

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива. Именно от этой цены автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Предельные цены на топливо

В своем сообщении Минэкономики отметил, что соответствующие расчеты по состоянию на 13 июля предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

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Новые расчетные цены

Для бензина расчетные цены повышены с 26,64 гривны до 26,87 гривны за литр.

расчетные цены повышены с 26,64 гривны до 26,87 гривны за литр. Для дизельного топлива (ДТ) с 22,55 гривны до 22,60 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики раза в месяц.

То есть, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривны за литр, а ДТ – 29,60 гривны за литр.