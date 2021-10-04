Какой будет цена топлива
По состоянию на 1 октября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина вырастет с 26,17 гривны до 26,5 гривны (на 33 копейки);
- дизельного топлива (ДТ) – с 22,59 гривны до 23,23 гривны за литр (на 64 копейки).
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Максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:
- 31,50 гривны за литр бензина,
- 30,23 гривны за литр ДТ.
Государственное регулирование цен: основное
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- Предыдущий раз Минэкономики обновляло предельную цену 23 сентября, в результате чего стоимость бензина снизилась с 26,61 гривны до 26,17 гривны, а ДТ наоборот выросла с 22,32 гривны до 22,59 гривны за литр.