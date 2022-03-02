Стоимость акций российских компаний упала на 98%

2 марта 2022 , 16:59
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Источник:

Bloomberg

На лондонской бирже стоимость акций крупнейших российских компаний за последние две недели упала 98%. Капитализация компаний снизилась суммарно на 570 миллиардов долларов.

Стоимость российских компаний снизилась

  • Стоимость таких компаний, как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" упала на 572 миллиарда долларов на лондонской бирже. 
  • Индекс Dow Jones Russia GDR, в который входят 23 ценные бумаги крупных российских компаний, упал на 98% за последние 2 недели.

Актуально Уже ничего не стоят: акции российского Сбербанка стоят 2 цента

Как упали акции крупнейших российских компаний

  • "Газпрома" – на 98%,
  • металлургической компании "Северсталь" – почти на 100%,
  • акции "Роснефти" – на 65%,
  • "Лукойла" – на 98%.

Также стоит отметить, что торги на российских фондовых биржах пока не проходят вообще, а российский центробанк официально сообщил, что их остановил. 

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Автор: Дар'я Вереньова