Стоимость акций российских компаний упала на 98%

На лондонской бирже стоимость акций крупнейших российских компаний за последние две недели упала 98%. Капитализация компаний снизилась суммарно на 570 миллиардов долларов.

Стоимость российских компаний снизилась

Стоимость таких компаний , как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" упала на 572 миллиарда долларов на лондонской бирже.

, как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" на лондонской бирже. Индекс Dow Jones Russia GDR, в который входят 23 ценные бумаги крупных российских компаний, упал на 98% за последние 2 недели.

Актуально Уже ничего не стоят: акции российского Сбербанка стоят 2 цента

Как упали акции крупнейших российских компаний

"Газпрома" – на 98%,

металлургической компании "Северсталь" – почти на 100%,

акции "Роснефти" – на 65%,

"Лукойла" – на 98%.

Также стоит отметить, что торги на российских фондовых биржах пока не проходят вообще, а российский центробанк официально сообщил, что их остановил.

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