Стоимость российских компаний снизилась
- Стоимость таких компаний, как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" упала на 572 миллиарда долларов на лондонской бирже.
- Индекс Dow Jones Russia GDR, в который входят 23 ценные бумаги крупных российских компаний, упал на 98% за последние 2 недели.
Актуально Уже ничего не стоят: акции российского Сбербанка стоят 2 цента
Как упали акции крупнейших российских компаний
- "Газпрома" – на 98%,
- металлургической компании "Северсталь" – почти на 100%,
- акции "Роснефти" – на 65%,
- "Лукойла" – на 98%.
Также стоит отметить, что торги на российских фондовых биржах пока не проходят вообще, а российский центробанк официально сообщил, что их остановил.
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