Сумма ущерба от масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике в 2020 году достигла 76 миллиардов долларов. Впрочем, годом ранее ситуация была лучше. Тогда ущерб от стихийных бедствий оценили в 54 миллиарда.

Общие убытки страховой отрасли в размере 83 миллиардов долларов сделали 2020 год пятым самым затратным годом с 1970 года. Об этом пишет швейцарская страховая компания Swiss Re.

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Ущерб был вызван рекордным количеством сильных штормов, гроз, торнадо, наводнений, градов и лесных пожаров в США,

– говорится в сообщении.

Что известно об ущербе от стихийных бедствий

В Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон произошло более 800 лесных пожаров. Они разрушили тысячи домов, сооружений и частных зданий, что вызвало миллиарды страховых случаев. Еще 20 миллиардов долларов страховых выплат осуществили после ураганов в Северной Атлантике.

В Swiss Re считают, что изменение климата приведет к увеличению количества стихийных бедствий, поскольку влажный воздух и повышение температуры создают экстремальные погодные условия.

"Как и в случае с COVID-19, изменение климата станет серьезным испытанием для глобальной устойчивости. COVID-19 хотя бы имеет предельный срок, а изменение климата – нет, и неспособность "озеленить" восстановление мировой экономики сейчас приведет к увеличению издержек для общества в будущем", – сказал главный экономист компании Жером Жан Хегели.

Подробнее о самых масштабных стихийных бедствиях 2020 года – читайте здесь.