Стефанчук назвал санкции против России, которые коренным образом изменят ситуацию
Европейский Союз готовится к более жесткому пятому пакету санкций против России. Однако Украине хотелось бы видеть его еще более расширенным.
Об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 канал.
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Нам важно сделать так экономически больно России, чтобы остановить машину войны, которую она начала против Украины,
– заявил Стефанчук.
Каких санкций ожидает Украина
- Россию должны полностью отключить от системы SWIFT, а не только некоторые банки, как это сейчас.
- Недостаточно эмбарго на уголь. Необходимо также газовое и нефтяное эмбарго.
"В каждой тонне проданной нефти есть капли крови украинских военных, украинских невинных людей", – заявил спикер ВР.
Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала
Безопасность важнее экономики
Стефанчук призвал Европу думать в первую очередь о безопасности, а затем – об экономике. Он отметил важность объединения мира в своей санкционной поддержке. Ведь только так можно "переломить позвоночник" стране-агрессору и качественно изменить ситуацию.
Пятый пакет санкций ЕС против России
- запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;
- полный запрет транзакций для четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ – второй по величине российский банк;
- запрет российским судам на доступ в порты ЕС и запрет работы российских и белорусских автотранспортных операторов;
- дальнейший запрет на экспорт на сумму 10 миллиардов евро в важных областях: высокотехнологичные полупроводники, транспортное оборудование;
- новый запрет на импорт из России на сумму 5,5 миллиарда евро;
- запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение какой-либо финансовой поддержки ЕС российскими государственными органами.
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