Стефанчук назвал санкции против России, которые коренным образом изменят ситуацию

Европейский Союз готовится к более жесткому пятому пакету санкций против России. Однако Украине хотелось бы видеть его еще более расширенным.

Об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 канал.

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Нам важно сделать так экономически больно России, чтобы остановить машину войны, которую она начала против Украины,

– заявил Стефанчук.

Каких санкций ожидает Украина

Россию должны полностью отключить от системы SWIFT , а не только некоторые банки, как это сейчас.

, а не только некоторые банки, как это сейчас. Недостаточно эмбарго на уголь. Необходимо также газовое и нефтяное эмбарго.

"В каждой тонне проданной нефти есть капли крови украинских военных, украинских невинных людей", – заявил спикер ВР.

Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

Безопасность важнее экономики

Стефанчук призвал Европу думать в первую очередь о безопасности, а затем – об экономике. Он отметил важность объединения мира в своей санкционной поддержке. Ведь только так можно "переломить позвоночник" стране-агрессору и качественно изменить ситуацию.

Пятый пакет санкций ЕС против России

запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;

полный запрет транзакций для четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ – второй по величине российский банк;

запрет российским судам на доступ в порты ЕС и запрет работы российских и белорусских автотранспортных операторов;

дальнейший запрет на экспорт на сумму 10 миллиардов евро в важных областях: высокотехнологичные полупроводники, транспортное оборудование;

новый запрет на импорт из России на сумму 5,5 миллиарда евро;

запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение какой-либо финансовой поддержки ЕС российскими государственными органами.

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