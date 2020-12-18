С каждым годом требования для стажа, необходимого для выхода на пенсию, увеличиваются. В 2021 году вырастет не только стаж, но и пенсионный возраст для женщин.

В материале Экономики 24 рассказываем, какие условия для выхода на пенсию в 2021 году и чего можно ожидать, если вы эти условия не выполняете.

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Кто может получить пенсию в 2021

Для выхода на пенсию нужно выполнить два условия: достичь определенного возраста и иметь определенный страховой стаж.

Возраст выхода на пенсию

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины на полгода раньше, однако пенсионный возраст для женщин тоже вырастет до 60 лет с 1 апреля 2021 года, в соответствии с законом.

По сравнению с многими европейскими странами украинцы выходят на пенсию раньше. К примеру итальянцы и исландцы выходят на пенсию в 67 лет. Однако это вполне обоснованно, ведь продолжительность жизни у нас самая низкая в Европе после Молдовы – 72,5 года по данным Worldometer.

Страховой стаж

В 2017 необходимый страховой стаж составлял 15 лет. Однако, начиная с 2018, когда его повысили до 25 лет, он ежегодно увеличивается на один год. Конечная цель – 35 лет в 2028. В 2021 году требуемый страховой стаж составит 28 лет.

Что такое страховой стаж?

Это отрезок времени, когда работодатель или человек ежемесячно вносил минимальный страховой взнос. Иными словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. Сейчас минимальный ЕСВ составляет 1 100 гривен, а в 2021 году – 1 320 гривен.

Проверить какой у вас страховой стаж можно на сайте ПФУ.

Что делать, если не хватает страхового стажа

Если стажа недостаточно – существует 3 варианта как таки получить пенсию в Украине.

Вариант 1. Выход на пенсию позже

Если подождать еще 3 года, то необходимый страховой стаж на 10 лет меньше, то есть в 2021 году страховой стаж для тех, кто выходит на пенсию в 63 года, составит 18 лет.

Если у вас страхового стажа всего 15 лет, то можно выйти на заслуженную пенсию в 65 лет.

Вариант 2. Докупить стаж

В Украине можно докупить страховой стаж, но эта покупка не из дешевых. Один год стажа обойдется в более 30 тысяч гривен. Стоимость покупки стажа рассчитывается по следующей формуле:

Стаж = ЕСВ * коэффициент * количество месяцев

Допустим, мы покупаем 1 год стажа: ЕСВ (1 320) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 31 680 гривен.

В нашем материале Стаж для пенсии: как купить, сколько стоит и кому это нужно объясняем выгодно ли покупать стаж к пенсии.

Как купить стаж?

Нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить следующие документы:

Заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

Копия трудовой книжки

Выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5)

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Оплатить купленный стаж нужно в течение 10 календарных дней после подписания Соглашения.

Вариант 3. Ожидать социальную пенсию

С 2021 года произойдут определенные изменения. С 2018 по 2020 годы можно было получить временную социальную пенсию, если достигли пенсионного возраста, но не имеете соответствующего стажа. Размер пенсии – прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Сейчас это 1 769 гривен.

Пенсионерам без стажа, которые имеют доход, выплачивают разницу между доходом и социальной пенсией. То есть при условии, что пенсионер имеет доход в размере 1 тысячи гривен, он получает от государства социальную пенсию в размере 769 гривен. Если дохода нет совсем – то пенсия составляет 1 769 гривен.

Научная сотрудница НАН Лидия Ткаченко рассказала в эфире Украинского радио, что шансы что-то получить есть у всех, потому что у нас есть и так называемые социальные пенсии.

Большинства людей это [отмена временных пенсий – 24 канал] и не будет касаться. Все же у тех людей, которые сейчас выходят на пенсию, хватает стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет,

- рассказала Ткаченко.

Людям, которые достигли 65 лет, но не имеют достаточного стажа, или и вовсе его не имеют, нужно обращаться в органы социальной защиты, объясняет Лидия Ткаченко. Тогда им назначается эта социальная государственная помощь для людей, которые не набрали стажа.

Также люди могут обратиться за помощью как малообеспеченные, которую в Украине получают около 2,5 миллиона человек.

Что известно о пенсионной реформе в Украине

Украинцев, которые еще даже не задумываются о пенсии, может ожидать совсем другая система начисления пенсии. Сейчас в Украине пытаются внедрять пенсионную реформу, правда, очень медленно.

Пенсионная реформа предусматривает три уровня. Мы на первом. Это солидарная пенсия. Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют работающие люди.

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Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат.

Третий, последний уровень, предполагает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами решат нужным, в негосударственные пенсионные фонды на свой счет. В Украине уже существуют несколько десятков негосударственных пенсионных фондов.