Объем новой ипотеки увеличился на 8% с января 2020 года – по сравнению с январем 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, о чем сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Опрос НБУ

Пресс-служба НБУ отметила, что в январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. Ведь в январе 2021 года банки выдали 444 ипотечных кредитов на общую сумму 326 миллионов гривен.

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По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,8% (в декабре 2020 – 14%), на первичном – 15,9% (в декабре – 16 9%),

– НБУ.

Если сравнить с декабрем 2020 года, то объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 году объем новой ипотеки все же увеличился на 85% год к году.

Размер кредита на покупку жилья

Стоит отметить, что вырос и средний размер кредита на покупку жилья. Так, если в декабре 2020 года он составлял около 702 тысячи гривен, то в январе 2021 сумма уже составляла 734 тысячи гривен.

На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тысяча гривен, вторичной – 708 тысячи гривен,

– отметил НБУ.

Результаты опроса

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Стоит отметить, что такие результаты опроса свидетельствуют о том, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный, поскольку 5 банков заключили более 85% новых сделок (278 миллионов гривен).

Где больше всего было выдано кредитов

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано:

в Киеве – 135 договоров на 130,6 миллиона гривен (40% от общей суммы);

в Киевской области – 59 договоров на 51,6 миллиона гривен (16% от общей суммы);

в Харьковской области – 53 договора на общую сумму почти 37 млн гривен (11% от общей суммы);

во Львовской области – 24 договора на 20 миллионов гривен;

в Днепропетровской области – 29 договоров на 14,7 миллиона гривен.

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