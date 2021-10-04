Статус доллара как мировой валюты будет под угрозой, – Байден о возможном дефолте в США

В США может произойти дефолт, если Конгресс США не согласует поднятие потолка госдолга. Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой. Они ставят США под угрозу дефолта, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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Надежность ценных бумаг может подорваться

Глава Белого дома отметил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять обязательства, которые в США уже приняли, а не новые.

Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты,

– заявил президент США.

В то же время Джо Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

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Вероятный дефолт в США: коротко