Республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой. Они ставят США под угрозу дефолта, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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Надежность ценных бумаг может подорваться

Глава Белого дома отметил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять обязательства, которые в США уже приняли, а не новые.

Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты,
– заявил президент США.

В то же время Джо Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

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Вероятный дефолт в США: коротко

  • Соединенные Штаты Америки, вероятно, приблизились к своему первому дефолту в истории. Соответствующий сценарий уже назвали "потенциальной катастрофой".
  • Уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах.
  • Сейчас лимит госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов, однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, увеличившись до 28,43 триллиона долларов.
  • Окончательное решение по лимиту госдолга должен принять Конгресс – до 18 октября.