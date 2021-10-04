Республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой. Они ставят США под угрозу дефолта, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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Надежность ценных бумаг может подорваться
Глава Белого дома отметил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять обязательства, которые в США уже приняли, а не новые.
Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты,
– заявил президент США.
В то же время Джо Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.
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Вероятный дефолт в США: коротко
- Соединенные Штаты Америки, вероятно, приблизились к своему первому дефолту в истории. Соответствующий сценарий уже назвали "потенциальной катастрофой".
- Уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах.
- Сейчас лимит госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов, однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, увеличившись до 28,43 триллиона долларов.
- Окончательное решение по лимиту госдолга должен принять Конгресс – до 18 октября.